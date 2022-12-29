Охранник кулинарии в центре Челябинска нашел труп

Фото: УБЖ Челябинска
В Челябинске в колодце теплотрассы на улице Энгельса нашли тело человека.
Труп мужчины заметил случайно заглянувший в люк охранник расположенной поблизости кулинарии. Охранник вызвал полицейских. Те приехали на место происшествия, поняли, что сами до погибшего не доберутся и обратились за помощью в городскую службу спасения.
Фото: УБЖ Челябинска
— В люк спустился спасатель в специальном защитном костюме и обвязал тело веревкой, после чего погибшего вытянули на поверхность, — рассказали в челябинском управлении безопасности.
Сейчас полицейские пытаются установить личность погибшего и выяснить, из-за чего он умер.
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