У женщины лицо в крови: две иномарки не поделили перекресток в центре Челябинска

На место ДТП прибыли экстренные службы
Фото: Ильдар САУДАБАЕВ
Днем в четверг, 29 декабря, на перекрестке улицы Красной и Труда в Челябинске столкнулись Toyota и Nissan.
— Красную Toyota от удара с Nissan отнесло в столб. Кто-то из них пытался проскочить на желтый. В скорой — женщина с окровавленным лицом, из носа кровь, насколько успел разглядеть, — передает с места ДТП корреспондент КП-Челябинск.
После столкновения Toyota улетела в столб
Фото: Ильдар САУДАБАЕВ
Обновлено.
Как уточнили в отделе пропаганды ГИБДД города, Toyota Prius ехала по Труда в сторону улице Кирова. Nissan Almera двигался во встречном направлении с поворотом на улицу Красная. В результате столкновения двух пассажирам Toyota потребовалась помощь медиков.
Причины ДТП устанавливаются.
Фото: Ильдар САУДАБАЕВ
В машине сработала подушка безопасности
Фото: Ильдар САУДАБАЕВ
Фото: Ильдар САУДАБАЕВ
Фото: Ильдар САУДАБАЕВ
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