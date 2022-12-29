В Челябинске во время ямочного ремонта вбивают куски затвердевшего раствора в асфальт

Челябинские дорожники настолько суровы, что вбивают затвердевший раствор в асфальт. Фото: читатель КП

В Челябинске засняли на видео, как дорожники проводят ямочный ремонт в холода. Вместо мягкой массы для заделывания щелей они почему-то используют твердые бесформенные куски, которые буквально вбивают в асфальт со всей силы.

— Ямочный ремонт. Раствор у них замерз, и они его кидают кусками в асфальт, — рассказывает автор видео.

По ГОСТу работы по устройству асфальтобетонных покрытий следует проводить при температуре воздуха не ниже -10°С. Но, судя по всему, работникам эти правила не писаны. Они даже не перекрыли дорогу во время ремонта.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru