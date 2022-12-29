В Челябинской области стартовала продажа билетов на поезд «Ласточка» до ГЛК «Абзаково»

Пассажирам «Ласточки» предоставляются скидки на различные услуги в ГЛК «Абзаково» Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Стартовала продажа билетов на электропоезд «Ласточка», который в скором времени начнет возить пассажиров из Челябинска до горнолыжного курорта «Абзаково». Как сообщили в пресс-службе «Свердловской пригородной компании», рейсы будут осуществляться со 2 по 8 января ежедневно, а с 14 января по 12 марта – только по выходным дням.

— Для доставки пассажиров поезда от железнодорожных станций до ГЛК «Абзаково» (ст. Новоабзаково) и ГЛЦ «Банное» (ст. Ташбулатово) будет организован бесплатный трансфер. Расписание автобусов cвязано с графиком движения «Ласточек», — сообщили «Свердловской пригородной компании».

Электропоезд будет отправляться с челябинского вокзала в 06:35 (здесь и далее время местное), прибывать в Новоабзаково в 11:59. В обратном направлении «Ласточка» уезжает в 16:10, в областном центре она окажется в 21:43. В ходе поездки в обоих направлениях предусмотрены остановки на станциях Троицк, Тамерлан, Карталы, Магнитогорск и Ташбулатово. Электропоезд будет находиться в пути 5 часов и 33 минуты.

Стоимость билета на полный маршрут составит минимум 1 162 рубля. Цена зависит от класса обслуживания.

Кстати, для пассажиров «Ласточки» предусмотрены специальные тарифы на катание и аренду спортинвентара в ГЛК «Абзаково» и ГЛЦ «Банное». Для получения скидки нужно предъявить билет на поезд (в печатном или электронном виде) в кассе горнолыжного курорта.

Приобрести билет на скоростные электропоезда «Ласточка» Челябинск – Новоабзаково можно в пригородных кассах и терминалах самообслуживания, а также на сайте АО «СПК» и с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам». Для оформления проездных документов и посадки в поезд необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность. Действуют все федеральные и региональные льготы, в том числе скидка 50% на проезд для студентов и школьников.

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