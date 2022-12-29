В новогодние праздники для челябинских пассажиров поезда «Орлан» проведут бесплатную экскурсию по Екатеринбургу

В течение часовой прогулки туристы узнают о достопримечательностях Екатеринбурга и городских легендах Фото: Алексей БУЛАТОВ

В новогодние праздники пассажиры скоростного поезда «Орлан» Челябинск - Екатеринбург смогут посетить бесплатную экскурсию по столице Среднего Урала. Об этом рассказали в пресс-службе «Свердловской пригородной компании».

— 7 января 2023 года пассажиры пригородного поезда «Орлан» № 7123\7125 сообщением Челябинск - Екатеринбург смогут посетить бесплатную пешую экскурсию в Екатеринбурге. Мероприятие организованно совместно МКУ «Столица Урала» и АО «Свердловская пригородная компания» в рамках проекта «Крылатые каникулы», — сообщили в пресс-службе.

Экскурсия начнется в 12:00 от офиса туристско-информационного центра в креативном кластере «ДОМНА» (ул. Вайнера, 16, станция метро – Площадь 1905 года). В течение часовой прогулки туристы узнают о достопримечательностях исторического центра, городских легендах и самых интересных фактах об уральской столице.

Для участия в экскурсии необходимо зарегистрироваться заранее по ссылке и перед началом экскурсии предъявить гиду билет на пригородный поезд № 7123\7125 сообщением Челябинск - Екатеринбург (отправление из Челябинска в 06:39 по местному времени, прибытие в 10:35). Пассажир может сесть в поезд на любой станции по маршруту следования. Дата поездки в билете должна совпадать с датой проведения экскурсии.

По вопросам, касающимся организации экскурсии, можно обращаться в туристско-информационный центр Екатеринбурга по телефону +7 (922) 038-19-40 (график работы в праздничные дни: 31.12 - 02.01 - выходные, 03.01 - 09.01 - с 10:00 до 18:00).

Приобрести билеты и уточнить расписание пригородных поездов можно в железнодорожных пригородных кассах, терминалах самообслуживания, а также онлайн в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» и на сайте svrpk.ru. Продажа открывается за 10 дней до отправления поезда. Действуют все федеральные и региональные льготы, в том числе скидка 50% на проезд для студентов и школьников.

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