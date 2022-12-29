В челябинском парке Гагарина пройдут первые Рождественские гуляния

Праздник будет длиться два дня Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Челябинцев приглашают окунуться в атмосферу традиционного православного праздника Рождества Христова. Речь идет о первых Рождественских гуляниях. Они будут проходить 7 и 8 января в парке Гагарина с 13:00 до 17:00.

Праздник начнется с костюмированного шествия. Его участники пройдут с Вифлеемской звездой к рождественскому вертепу, как когда-то шли волхвы к рожденному Иисусу.

После этого начнется концерт, в котором примут участие профессиональные артисты и приходские коллективы. Они выступят с рождественскими колядками и песнопениями, вокальными, инструментальными и хореографическими номерами.

Челябинцы также могут принять участие в викторинах с вопросами по истории, культуре и традициям христианского праздника. За правильные ответы предусмотрены различные подарки.

Кроме того, на гуляниях пройдут традиционные русские народные игры и забавы, а также будут кружиться хороводы. Для всех гостей в большом и теплом шатре состоится мастер-класс по изготовлению Вифлеемской звезды

Яркой частью программы праздника станет выступление звонарей Челябинской епархии на мобильной звоннице, расположенной на сцене. Они исполнят традиционные звоны и проведут небольшой мастер-класс.

Афиша праздника

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