В Челябинской области арестовали 22-летнего курьера мошенников

Молодому человеку грозит до пяти лет лишения свободы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Златоусте полицейские задержали 22-летнего жителя Кусы, который забирал деньги у обманутых пенсионерок. Парень был участником мошеннической схемы «ваш родственник попал в ДТП». Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Молодой человек рассказал, что неизвестные связались с ним через мессенджер и предложили работу. Ему нужно было приезжать на указанные адреса и забирать деньги у обманутых людей. Затем большую часть суммы нужно было переводить мошенникам, а определенный процент оставлять себе.

Парень на такую работу согласился. Он забрал 150 тысяч рублей у двух пожилых женщин 85 и 89 лет. Ранее этим пенсионеркам позвонили на телефон и сообщили, что их внучки попали в ДТП. Взволнованные бабушки тут же собрали нужную сумму «урегулирования ситуации».

Со временем пенсионерки поняли, что их обманули. Они обратились в полицию и назвали приметы курьера. Молодого человека вычислили – на момент задержания он не успел перевести всю сумму.

— Следственным отделом ОМВД России по Златоустовскому городскому округу возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Максимальная санкция данной части статьи – лишение свободы на срок до пяти лет, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Сейчас молодой человек находится под стражей.

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