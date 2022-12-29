Жители челябинского района пожаловались на новогоднюю елку

Фото: читатель КП-Челябинск

Жители Верхнеуральского района Челябинской области пожаловались на новогоднюю елку. Как пишут местные жители КП-Челябинск, дерево выглядит не особенно презентабельно.

— У нас тоже слов нет про нашу площадь. У нас в Верхнеуральском районе для наших деток поставили новогоднею ёлку. Просто без слёз не взглянешь, — пишет одна из читательниц.

Также у жителей есть претензии и к местным развлечениям. Так, небольшую кучку снега у елки превратили в ледовую горку для детей с ледянками.

— На днях проходила мимо, видела как поливали кучу снега возле елки. Видимо, это и будет елка, — пишет одна из читательниц КП-Челябинск.

Ранее стало известно, что на челябинской телебашне включили новый режим праздничной подсветки к Новому году. Вышка, благодаря цветным огням, превращается в огромную елку, украшенную шарами, гирляндами, изображением Деда Мороза и цифрами 2023.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru