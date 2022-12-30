Уборка снега в Челябинске в новогодние праздники будет проходить в штатном режиме

Контроль за работой подрядчиков также будет осуществляться Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уборка снега в Челябинске во время новогодних каникул будет проходить в штатном режиме. Об этом рассказали в пресс-службе городского комитета дорожного хозяйства.

— В предстоящие новогодние каникулы подрядные организации оказывающие услуги содержания улично-дорожной сети города Челябинска будут работать в штатном режиме, — объяснили в комитете.

Кроме того, был составлен график дежурств специалистов Комитета дорожного хозяйства, МБУ «ЭВИС» и МБУ «Геоцентр г. Челябинска». Они будут осуществлять контроль за уборкой снега.

Ранее жителей Челябинской области предупредили о возможных проблемах на дорогах в первые дни 2023 года. На этот период прогнозируют снегопады. Особенно сильными осадки будут на юге региона.

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