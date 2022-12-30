В Челябинской области изменили маршрут № 208, связывающий несколько поселков

Автобус будет заезжать в еще один поселок Фото: Андрей АБРАМОВ

С 1 января в Челябинской области изменят маршрут автобуса № 208, который связывает несколько поселков. Об этом рассказали в пресс-службе миндортранса.

— С 1 января маршрут изменяется. Автобус будет следовать с заездом в Ключи — в остальном без изменений, — объяснили в министерстве.

Таким образом, автобус будет ехать по маршруту Полетаево — Полетаево-1 — Полетаево-2 — Кременкуль — Ключи — Ужевка — Ключевка — Долгодеревенское и наоборот.

Стоимость проезда по полному маршруту осталась без изменений — 77 рублей при оплате банковской картой и 82 рубля наличными. Внутри поселения картой также будет дешевле — 26 рублей против 30 рублей.

Ранее стало известно, что с 1 января изменится маршрут автобуса № 130 «Аэропорт-Солнечный». Курсирующий по Сосновскому району автобус станет заезжать в поселки Нагорный и Сагаусты.

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