В Самарской области в ДТП погиб сотрудник ФСБ из Челябинска

Удар пришелся на место пассажиров Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В ДТП в Самарской области погиб сотрудник ФСБ из Челябинска. Как пишут наши коллеги из КП-Самара по данным из собственных источников, он ехал с семьей на автомобиле с госномерами Забайкальского края.

— Из-за снежного бурана на трассах региона образовались заносы, водители не справлялись с управлением и провоцировали серьезные аварии. На 876 км трассы М-5 «Урал» лоб в лоб столкнулись кроссовер «Митсубиши» и «КАМАЗ», — сообщает КП-Челябинск.

Супруга погибшего, которая и была за рулем, была в тяжелом состоянии госпитализирована в больницу. В машине также ехал их 10-месячный ребенок. Он получил травму головы.

Сейчас по факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Ранее в четверг, 29 декабря, на перекрестке улицы Красной и Труда в Челябинске столкнулись Toyota и Nissan. В результате столкновения двух пассажирам Toyota потребовалась помощь медиков.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru