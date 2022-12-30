Лошадки и пчелы задержатся? В УФАС хотят отменить аукцион на обновление аттракционов в парке Тищенко

Для парка покупают паровозик, аттракционы в виде насекомых и карусель с фигурами лошадей. Фото: Иван ВИСЛО, Станислав НАДАЛИНСКИЙ, Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Антимонопольной службе заявили о нарушениях на аукционе по поставке новых аттракционов для челябинского парка «Металлург» имени Тищенко. По данным УФАС, конкурсная комиссия неправомерно отклонила заявку одного из претендентов. Теперь контракт с подрядчиком хотят расторгнуть, работа по обновлению каруселей может затянуться, а администрации парка грозит наказание.

— Ведомство намерено обратиться с иском в суд о расторжении заключенного заказчиком договора, — заявили в УФАС по Челябинской области. — Также служба в связи с существенными признаками нарушения законодательства направит материалы в Контрольно-счетную палату и правоохранительные органы.

В ведомстве пояснили, что в парке Тищенко потребовали от потенциальных подрядчиков членства в саморегулируемой организации в области строительства и ремонта. Но при этом ничего ремонтировать по контракту не требовалось, только установить карусели и малые архитектурные формы, а еще благоустроить территорию.

Напомним, в парке Тищенко хотят поставить карусель в виде летающих у улья пчел, карусель с фигурами лошадей, аттракцион «Гусеница» и детскую «Башенку падения». За монтаж аттракционов готовы были отдать почти 252 млн рублей, но контракт в итоге заключили за 191 млн рублей с ООО «Кардинал». Установить и запустить аттракционы по договору необходимо до 1 сентября следующего года.

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