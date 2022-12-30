Иномарку разорвало в ДТП на дороге Миасс-Златоуст

Колеса лежат в стороне от разбитых машин. Фото: vk.com/cityzla

В Челябинской области на дороге Миасс-Златоуст днем 29 декабря случилась авария. Столкнулись Chery Tiggo и Toyota Land Crouser.

Как рассказали в региональном управлении ГИБДД, водитель Chery не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там его машина врезалась в Toyota.

Фото: vk.com/cityzla

Удар оказался такой силы, что переднюю часть Toyota смяло, а Chery буквально разорвало на части: передние колеса и двигатель полетели в одну сторону, оставшаяся часть машины в другую.

Водитель Chery серьезно пострадал, с места ДТП его увезли в больницу. Водитель Toyota уцелел.

Напомним, в Самарской области в аварии погиб сотрудник ФСБ из Челябинска.

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