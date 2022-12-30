В Челябинске пропала 13-летняя школьница

Фото: vk.com/poisk_vzroslyh74

В Челябинске разыскивают 13-летнюю Марию Берсеневу. Девочка пропала 29 декабря. Она ушла уз дома на улице Солнечной, с тех пор о местонахождении школьницы ничего не известно

Рост пропавшей 160 сантиметров, девочка среднего телосложения, у нее короткие темно-русые волосы.

В день исчезновения на Марии были черные кофта, брюки, куртка и кроссовки, темно-синие шапка и шарф.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении школьницы, просят сообщить в полицию либо волонтерам поискового отряда «Легион-СПАС» по номерам +7-909-073-90-57, +7-982-343-79-93.

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