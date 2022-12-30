Челябинские подростки присоединятся к бесплатному онлайн-лагерю с Ваней Дмитриенко и другими звездами

Иллюстрация: МТС

МТС запускает бесплатный всероссийский онлайн-кэмп для детей в рамках федерального благотворительного проекта «Поколение М». Участники раскроют свои таланты в виртуальных мастер-классах по популярным творческим направлениям, познакомятся со звёздными наставниками и попробуют свои силы в конкурсах. Победители поедут на шоу любимых артистов. Онлайн-кэмп пройдет в официальном телеграмм-аккаунте проекта «Поколение М» со 2 января по 8 января 2023 года. Дети 11-18 лет смогут участвовать в разных сменах, знакомиться и учиться новому. Каждый день подростков ждет новое направление: контент-мейкинг, журналистика, вокал, хореография, музыка и уроки фотографии – принимать участие можно в каждом. Среди звездных кураторов онлайн-кэмпа – блогер Настя Кош, певец Ваня Дмитриенко, фотограф Вадим Бутенков, солисты группы «неМодные», участник шоу «ТАНЦЫ на ТНТ» Саша Перцев и другие. В конце смены школьники смогут продемонстрировать полученные навыки в творческих заданиях. Лучшие работы, которые выберет жюри проекта, состоящее из звездных наставников, ждет шанс выиграть приглашения на мероприятия в Москве и городах-миллионниках. Остальные участники смогут получить фирменный мерч МТС «Поколения М». И это еще не все призы: авторы творческих работ, загруженных на сайте проекта pokolenie.mts.ru, получат возможность выиграть участие в стажировках, личные мастер-классы от звезд и многое другое.