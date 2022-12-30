Владимир Путин упразднил еще 4 суда в Челябинской области

Суды в Челябинской области продолжают реорганизовывать Фото: Артем КИЛЬКИН

В Челябинской области упраздняют четыре районных суда. Указ об этом подписал президент России Владимир Путин. Ликвидируют Брединский, Нагайбакский, Троицкий и Чесменский районные суды.

Все дела, которые разбирали или планировали разобрать в упраздненных судах, передадут в ведение более крупных соседних судов. В трех населенных пунктах Челябинской области вместо собственных райсудов появятся подразделения этих соседних судов – так называемые постоянные присутствия

В частности, в селе Чесма (Чесменский район) откроется постоянное присутствие Варненского районного суда, в селе Фершампенуаз (Нагайбакский район) — постоянное присутствие Верхнеуральского райсуда, в поселке Бреды (Брединский район) — постоянное присутствие Карталинского городского суда.

Полномочий Троицкого районного суда передают Троицкому городскому суду.

Напомним, ранее Владимир Путин ликвидировал Кизильский и Нязепетровский районные суды, а также городской суд в Карабаше.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru