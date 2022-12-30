«Как в сказке»: магнитогорцев обрадовал новогодний трамвай с Дедом Морозом

Ждущие транспорт обрадовались дважды: вот и подошел трамвай, да еще и новогодний. Фото: Елена Хлюзова, Чёрное&Белое Магнитогорск/vk.com

Жителей Магнитогорска заряжает новогодним настроением трамвай № 17. На его лобовом стекле сверкает гирлянда. А управляет вагоном — Дед Мороз. Все как положено: синяя мантия, пышная борода. Праздник на рельсах пришелся магнитогорцам по душе. В соцсетях они как один выражают восторг:

— Как в сказке! Здорово!

— Очень круто! Молодцы, ребят!

— Праздник к нам приходит!

Меньше суток — и пост насобирал почти 2 тысячи лайков.

Новый трамвай с гирляндой на крыше мчит по рельсам Челябинска Фото: Ирина ФАДЮШИНА

Праздник пришел и в Челябинск. В городе тоже замечен новогодний трамвай с «ободком» из гирлянд. Такие украшения — максимум для вагонов новой модели. Они еще на гарантии, поэтому разыграться новогодней фантазии в полной мере пока нельзя, рассказал КП-Челябинск один из сотрудников транспортной сферы.

До середины декабря власти мегаполиса обещали вывести на маршруты все закупленные трамваи. Еще 74 вагона планируют приобрести в следующем году.

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