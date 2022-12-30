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НовостиОбщество30 декабря 2022 8:23

Все замерло: в Челябинской области уже третий месяц не меняется уровень безработицы

В Челябинской области насчитали 14 тысяч безработных
Елена КОЛЧИНА
Сейчас безработных почти впятеро меньше, чем конце 2020 года

Сейчас безработных почти впятеро меньше, чем конце 2020 года

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Челябинской области с начала года снизился уровень безработицы. Если в январе он был равен 1%, то в декабре 2022 составил 0,8%. Количество южноуральцев, стоящих на учете в службе занятости уменьшилось с 18 тыс. до 14 тыс. человек. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Контрольно-счетной палатой Челябинской области.

Нынешние показатели заметно ниже, чем в предыдущие два «ковидных» года. Например, в конце 2020 года безработными числились 66 тыс. человек.

Примечательно, что как коэффициент, так и количество безработных в регионе не меняются уже три месяца. А вот количество свободных вакансий немного снизилось. Месяц назад их было 41 тысяча, а теперь — 40 тысяч.

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