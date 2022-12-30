Много аварий: днем 30 декабря Челябинск сковали 9-балльные пробки

Челябинцы ринулись за покупками к Новому году, но застряли на дорогах Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Челябинске 30 декабря образовались внушительные пробки. Причем не в час пик, а среди дня. К 14:00 интенсивность дорожных заторов, по данным сервиса «Яндекс.Пробки», достигла 8 баллов, а к 14:45 поднялась до 9 баллов.

Проблемы с проездом есть во всех городских районах, но самая напряженная ситуация в центре, на северо-западе и в Советском районе.

Карат: Яндекс.Пробки

Горожане торопятся ездить по магазинам, закупая продукты к Новому году. Вдобавок в последние дни года в Челябинске традиционно увеличивается автомобильный поток: жители ближайших районов приезжают, чтобы купить подарки к празднику.

Автомобилисты сообщают, что местами дорога скользкая. Сразу в нескольких местах случились ДТП, они дополнительно затрудняют движение.

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