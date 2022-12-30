Сэкономят на застолье: 14 пар в Челябинской области решили отпраздновать свадьбу под елкой

Кто-то наряжает елку, а кто-то примеряет фату
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Челябинской области 14 пар поженятся 31 декабря. Поданные женихами и невестами заявления подсчитали в региональном Госкомитете по делам ЗАГС.
Молодожены смогут отметить сразу два праздника.
— Первые минуты Нового года станут для них незабываемо прекрасными. Как говорится, как Новый год встретишь, так его и проведешь - в любви и согласии, с праздничным настроением, — прокомментировали в ЗАГСе.
У новоиспеченных мужей и жен будет повод похвастаться оригинальностью: 31 декабря — отнюдь не самое популярная в Челябинской области время для свадьбы. Друге праздники и «красивые» даты привлекают южноуральцев больше. Например, в День любви и верности в уходящем году поженились 555 пар, а 22 февраля (в день-палиндром 22.02.2022) сыграли 470 свадеб.
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