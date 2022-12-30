Магнитогорские спасатели поздравили с Новым годом семью Вани Фокина

Фото: 2 ПСО ГУ МЧС России по Челябинской области

В Магнитогорске в канун нового года сотрудники МЧС с подарками и поздравлениями пришли в гости к семье Вани Фокина.

31 декабря 2018 года многоэтажка в Магнитогорске частично обрушилась из-за взрыва. Ваня, которому тогда было всего 10 месяцев, более 35 часов пролежал под завалами в мороз -27 градусов. Мальчик остался жив, и спасатели вытащили его из-под обломков. С тех пор они не теряют связи с семьей ребенка. Ваню поздравляют с Днем рождения и Новым годом.

— Трагическое событие, произошедшее в ту роковую ночь, отложило неизгладимый отпечаток в памяти и сердцах наших сотрудников и никогда не забудется, — признался начальник Магнитогорского пожарно-спасательного гарнизона Дмитрий Лебедев. - Событие напоминает нам о важности нашей работы, о тех людях, которых мы спасли, и они вернулись домой к своим семьям и близким.

В этот раз Ване и его брату Диме достались новые машинки и конструкторы. Пока мальчишки разглядывали подарки, родители Ольга и Евгений рассказали гостям о новом увлечении сыновей – игре на музыкальных инструментах.

Напомним, о том, как лечили чудом выжившего магнитогорского мальчика, рассказал знаменитый детский врач Леонид Рошаль.

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