Главврач челябинской больницы дал рекомендации, как избежать травм в новогодние праздники

В новогодние праздники шансы оказаться в травмпункте резко возрастают Фото: Олег УКЛАДОВ

В новогодние праздники шансы получить травму сильно возрастают. В это время травмпункты оказываются забиты пациентами с переломами, ушибами и ожогами. И, чтобы не оказаться в длинной очереди, следует соблюдать простые правила. Врач ГКБ №1 Челябинска Дмитрий Тарасов рассказал изданию «Федерал Пресс», как избежать травм в предстоящие праздники.

Одно из самых распространенных ЧП – это неудачный запуск фейерверка во дворе. Чтобы избежать травму, нужно обеспечить полную безопасность для близких: пиротехнику следует покупать в лицензированных магазинах, проверять срок годности и тщательно изучать инструкцию. Кроме того, для запуска салюта следует расчистить площадку от автомобилей и от легковоспламеняемых предметов. Также нельзя поджигать пиротехнику при ветреной погоде.

— Если ожог случился, то срочно к врачу. Ни в коем случае ничем не мажем и ничего не прикладываем, – комментирует главврач.

Не следует наряжать елку тканевыми украшениями, так как гирлянда при нагревании может их поджечь. Если же разбилась елочная игрушка, то все осколки нужно немедленно убрать. Если же кто-то все-таки очень сильно порезался, необходимо обращаться к врачу - только он сможет обработать должным образом глубокие раны.

Кроме того, следует быть очень осторожным при зажигании бенгальских огней. На столе обычно находится много легковоспламеняемых предметов, на которые могут попасть искры. И не стоит также подносить бенгальские огни слишком близко к лицу.

При открытии шампанского не стоит направлять горлышко на людей, а лучше вообще обмотать бутылку полотенцем. Даже вылетевшая пробка может причинить серьезные травмы.

Гололедица на дорогах и тротуарах является частой причиной ушибов, переломов и растяжений. Врач ГКБ № 1 Дмитрий Тарасов составил памятку для оказания первой помощи, если травмы избежать все-таки не удалось.

— Растяжение. Чтобы уменьшить отек и снять боль, в первые дни после травмы нужно прикладывать лед, обернутый тканью. На поврежденный участок наложить эластичный бинт, но не слишком туго, чтобы конечность не онемела и не приобрела синюшный цвет. При сильной боли и отеке – в травмпункт. О переломе, повреждении кости вы, скорее всего, узнаете сразу. Хотя бывают варианты. Обеспечить покой. Уложить на ровную поверхность, зафиксировать конечность с помощью досок, палок, зонтиков – наложить шину, — отметил Дмитрий Иванов.

Очень опасны для человека ушибы головы и живота. Если получивший травмы ощущает головокружение, тошноту или боли в области живота, то необходимо сразу же обращаться к врачу.

В Новый год многие любят сильно объедаться, а это приводит к заболеваниям желудочно-кишечного тракта. Что касается алкоголя, то он сильно обезвоживает организм и может спровоцировать приступ панкреатита. Главный внештатный диетолог Минздрава Челябинской области Елена Афонина тоже дала свои советы, как избежать проблем с желудком.

— Не нужно придавать особую ценность застолью. Еда - не основа, а дополнение к празднику. Включите в рацион завтрак, обед, ужин и легкие перекусы. Не стоит готовить огромное количество блюд. Выбрасывать продукты жалко, а доедать вредно. Не забываем про чувство меры, пробовать блюда нужно по чуть-чуть. Обязательно соблюдайте водный баланс. Если, несмотря на старания остановиться, вы все-таки переели, не расстраивайтесь и не вините себя за тяжесть в животе. Уберите еду в холодильник и займите себя разговорами, танцами. Не проводите за столом все праздники. Больше двигайтесь, активно отдыхайте, гуляйте на свежем воздухе, — рассказала Елена Афонина.

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