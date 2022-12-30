В Челябинске изменится расписание общественного транспорта в период новогодних праздников

В новогодние праздники почти весь общественный транспорт будет работать по расписанию выходного дня Фото: Андрей АБРАМОВ

В Челябинске временно изменится расписание общественного транспорта в период новогодних праздников. Также не будет обслуживаться часть маршрутов. Об этом предупредили в ОКГУ «Организатор перевозок Челябинской области».

31 декабря

Трамваи, троллейбусы, автобусы будут работать по расписанию выходного дня.

1 и 2 января

Автобусы № 1, 14, 15, 23, 41, 44, 45, 47, 48, 51, 52, 81, 130, 136к, 158к, 492 - без изменений

Автобусы № 2, 4, 7, 8, 9, 18, 27, 28, 31, 33, 34, 42, 43, 64, 71, 132,, 212, 213, 214, 483, а также все трамваи и троллейбусы будут работать в особом режиме. Актуальное расписание размещено на сайте: gortrans74.ru

Автобус № 203 - 1 и 2 января не обслуживается. Начало работы 3 января.

Автобус № 141 - 1 января не обслуживается. Начало работы 2 января.

С 1 по 8 января

Автобус №13к - с 1 по 8 января не обслуживается. Начало работы 9 января.

Автобус № 95 - с 1 по 8 января не обслуживается. Начало работы 14 января.

С 3 января

Троллейбусы, трамваи, автобусы будут работать по расписанию выходного дня.

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