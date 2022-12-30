Челябинский генерал МВД представил нового руководителя полиции Уйского района

Андрей Ковин(крайний справа) ранее занимал должность начальника отделения полиции в Нагайбакском районе. Фото: ГУ МВД по Челябинской области.

Начальник ГУ МВД по Челябинской области, генерал-лейтенант полиции Михаил Скоков в пятницу, 30 декабря, посетил Уйский район. Он проверил работу райотдела полиции и представил личному составу их нового руководителя – подполковника полиции Андрея Ковина.

— Андрей Ковин ранее занимал должность начальника отделения полиции в Нагайбакском районе. Михаил Иванович [Скоков] высказал уверенность, что молодому руководителю удастся привнести новое в работу территориального отдела МВД, сплотить коллектив и успешно справиться со всеми поставленными служебными задачами, — прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Руководитель регионального полицейского главка порекомендовал Андрею Ковину обратить особое внимание на необходимость комплектования коллектива молодыми профессионалами и грамотному распределению нагрузки на сотрудников.

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