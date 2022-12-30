В Челябинской области члена крупной ОПГ отправили в колонию за распространение героина

Фото: УФСБ по Челябинской области

Копейский городской суд Челябинской области приговорил члена организованной преступной группировки к 9,5 годам колонии строгого режима. Его признали виновным в распространении наркотиков в особо крупном размере.

Сотрудники ФСБ задержали мужчину в мае 2022 года. При обыске у него обнаружили героин массой 1,2 кг. Подсудимый планировал сбыть запрещенные вещества через тайники.

— Задержанный являлся участником межрегиональной организованной преступной группы, специализирующейся на незаконном сбыте наркотиков в особо крупном размере через тайниковые закладки, — рассказали в пресс-службе УФСБ по Челябинской области.

Накануне Челябинский областной суд вынес приговор двум жителям Троицка за хранение и попытку продажи 2 кг мефедрона. Один из осужденных будет 10 лет отбывать наказание в колонии особого режима, другой – 9 лет в колонии строгого режима.

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