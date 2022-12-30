В Челябинске утвердили документацию по строительству моста через реку Миасс

Мост собираются построить к 2025 году Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава Челябинска Наталья Котова утвердила документацию по строительству нового моста через реку Миасс. Путепровод свяжет улицы Краснознаменную и Энгельса, а также разгрузит трафик в центре города.

— Утвердить документацию по планировке территории для размещения линейного объекта «Строительство моста через реку Миасс по ул. Краснознаменной – ул. Энгельса» в Калининском и Центральном районах Челябинска, — говорится на сайте городской администрации.

Согласно проекту, будет две полосы движения в каждую сторону. В центре моста также есть разделительная полоса шириной 7,5 метров — там собираются сделать трамвайный путь. По краям моста разместят тротуар для пешеходов и велодорожки.

Напомним, проект не одобрили на публичных слушаниях в доме архитектора. У горожан возникли вопросы к размещению на трамвайной ветки на мосту. Также они высказали сомнения, что путепровод будет пользоваться спросом у пешеходов.

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