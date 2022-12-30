В ГУФСИН назвали провокацией видеоролик о плохих условиях в челябинском исправительном центре

В ГУФСИН заявили, что все помещения исправительного центра соответствуют необходимым требованиям

В сети появился видеоролик, кадры которого были якобы сделаны из челябинского исправительного учреждения. Авторы сообщали о ненадлежащих санитарно-бытовых условиях в помещениях, где проживают и работают осужденные к принудительным работам.

В пресс-службе ГУФСИН России по Челябинской области назвали видеоролик откровенной ложью.

— В видеоролике нет ни одного кадра, сделанного в помещениях исправительных центров региона. Материал является постановочным, провокационным и создан с целью дискредитировать деятельность уголовно-исполнительной системы Челябинской области, — прокомментировали в региональном ГУФСИН.

Напомним, в Челябинской области отправлять осужденных на принудительные работы начали одними из первых в стране. В декабре 2017 года открылся исправительный центр №1, который находится в поселке Октябрьский города Копейска. В здании могут проживать и работать одновременно 115 осужденных. В 2020 году был введен в эксплуатацию УФИЦ при ИК-1 ГУФСИН России по Челябинской области - участок, функционирующий как исправительный центр. Его лимит наполнения составил 50 человек.

Исправительный центр №2 открыли в мае этого года в Челябинске. По данным регионального ГУФСИН, четырехэтажное здание ИЦ-2 соответствует всем необходимым нормам: здесь оборудованы рабочие кабинеты сотрудников, дежурная часть, жилые секции, два обеденных зала, санитарные узлы, комнаты для стирки вещей, душевые. Также имеются помещения для проведения воспитательной работы с осужденными и библиотека. Проживать и работать в центре одновременно может до 150 осужденных мужчин.

Фото: пресс-служба ГУФСИН по Челябинской области

Фото: пресс-служба ГУФСИН по Челябинской области

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