Подарок к 75-летию: «Трактор» в южноуральском дерби переиграл «Металлург»

«Трактор» в заключительном матче 2022 года в Челябинске выиграл у «Металлурга» со счетом 5:2. Фото ХК «Трактор»

Сегодня, 30 декабря в очередном туре чемпионата КХЛ «Трактор» отмечал 75-летие со дня основания клуба. В заключительном матче уходящего года свой юбилей черно-белые отметили южноуральским дерби — матчем с магнитогорским «Металлургом». Праздник получился голевым и победным для хозяев. «Трактор» забросил в ворота пять шайб, гости, которые уже фактически обеспечили себе выход в плей-офф, ответили двумя.

В первом и втором периодах черно-белые забросили три шайбы (голы - Тертышный, Карпухин, Телегин), Магнитка ответила одной (Керран). В третьем отрезке матча «Трактор» забросил еще пару шайб (Котляревский, Горюнов-Рольгизер), «Металлург» чуть сократил счет (Коростелев). Итог — 5:2 в пользу «Трактора». В очном противостоянии двух южноуральских клубов в этом сезоне счет по играм 3-2 в пользу Магнитки.

В новом году 4 января челябинцы дома сыграют с лидером Западной конференции КХЛ питерским СКА.

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