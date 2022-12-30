Власти Ясиноватой поблагодарили Челябинскую область за новогодние подарки детям

Дарили детям как сладкие подарки, так и крупные вещи вроде велосипедов. Фото: Дмитрий Шевченко / Telegram

Власти Ясиноватой в ДНР поблагодарили Челябинскую область за новогодние подарки для местных детей. По словам главы города Дмитрия Шевченко, южноуральские власти порадовали 30 детей.

— Администрация города передала детям подарки: планшеты, велосипеды, конструкторы, игрушки, самокат, смартфоны и, конечно же, сладкие подарки с наилучшими пожеланиями в Новом году. Спасибо Вам за положительные эмоции и улыбки наших деток, — пишет Шевченко в своем telegram-канале.

Отдельную благодарность Шевченко выразил губернатору Челябинской области Алексею Текслеру, а также депутатам заксобрания, руководителям муниципальных органов и представителям бизнеса.

Ранее в Магнитогорске в канун Нового года сотрудники МЧС с подарками и поздравлениями пришли в гости к семье Вани Фокина, мальчика чудом выжившего в 2018 году под завалами жилого дома.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru