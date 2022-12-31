Фонд жены челябинского губернатора закупил слуховые аппараты для глухого мальчика

Фото: Фонд 2020 / Telegram

Фонд 2020, основанный супругой челябинского губернатора Ириной Текслер, подарил глухонемому мальчику возможность слышать. Для ребенка закупили слуховые аппараты стоимостью 144 тысячи рублей.

— Сегодня Ирина Текслер вручила мальчику Семену слуховые аппараты на оба уха стоимостью 144 тысячи рублей. Мальчика воспитывают бабушка и дедушка, они тоже глухонемые, — рассказали в фонде.

Обращение к первой леди региона Ирина Антюфеева, которая ранее работала в организации Всероссийского общества глухих. Она также помогла устроить Семена в школу и подготовиться к врачебной проверке.

Ранее власти Ясиноватой в ДНР поблагодарили Челябинскую область за новогодние подарки для местных детей. По словам главы города Дмитрия Шевченко, южноуральские власти порадовали 30 детей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru