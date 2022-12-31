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НовостиОбщество31 декабря 2022 0:45

Челябинская область войдет в Новый год в режиме НМУ

Неблагоприятные метеоусловия затянутся почти до 2 января
Андрей МОСКВИЧЕВ
Режим НМУ будет действовать в 7 городах области

Режим НМУ будет действовать в 7 городах области

Фото: Андрей АБРАМОВ

Режим неблагоприятных метеоусловий в семи городах Челябинской области продлили до вечера 1 января. Об этом рассказали в региональном гидрометцентре.

— До 19 часов 1 января 2023 года будет действовать режим НМУ первой степени в Челябинске, Коркино, Сатке, Карабаше, Златоусте и Аше. Также до 12 часов он будет действовать в Магнитогорске, — уточнили в ведомстве.

Предприятиям в городах, где действет режим НМУ предписано снизить количество выбросов на 15-20 процентов.

Ранее врач ГКБ № 1 Челябинска Дмитрий Тарасов дал челябинцам несколько советов о том, как избежать травм в предстоящие праздники.

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