Путин наградил мэра Магнитогорска медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени

Сергей Бердников стал мэром в 2016 году. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Главе Магнитогорска Сергею Бердникову присудили государственную награду. Он удостоен медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени. Указ о награждении подписал президент Владимир Путин. Документ опубликован на сайте правовой информации.

Сергей Бердников стал мэром в 2016 году. Затем переизбрался на второй срок. В 2000 году он был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Также награжден медалью МЧС России «За отличие в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации». Это стало оценкой работы главы города во время трагедии - взрыва дома в Магнитогорске, из-за которого рухнул целый подъезд многоэтажки и погибли 39 человек.

В этом году Сергею Бердникову исполнилось 60 лет.

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