Первый новый троллейбус в Челябинске пустят по маршруту АМЗ-Молдавская

Троллейбусы нового поколения будут производить в Челябинске. Фото: «Синара – Транспортные Машины»

Новые троллейбусы в Челябинске появятся уже в 2023 году. Они будут нового поколения – более комфортные. Первые машины пустят по 12-му маршруту АМЗ-Молдавская. Эту информацию КП-Челябинск уточнил заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта региона Александр Егоров.

Как сообщили в пресс-службе концессионера - холдинга «Синара – Транспортные Машины» (СТМ), производственная площадка для сборки троллейбусов будет находиться на территории Челябинского трубопрокатного завода. Ее запустят в первом квартале. Сейчас идет набор сотрудников.

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