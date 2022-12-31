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НовостиОбщество31 декабря 2022 6:35

Губернатор Курганской области перед Новым годом навестил в больнице подростка, спасшего семью в пожаре

Михаил получил ожоги
Сергей ГРУШАКОВ
Сергей ГРУШАКОВ
Глава региона вручил герою подарок. Фото: правительство Курганской области

Глава региона вручил герою подарок. Фото: правительство Курганской области

Губернатор Курганской области Вадим Шумков 31 декабря навестил в больнице подростка, спасшего семью во время пожара. Глава региона вручил ему подарки.

Мише Широкову 14 лет. Он находится в палате областной клинической больницы с ожогами. Спасал свою семью от гибели. Ночью, когда их дом загорелся, Миша разбудил всех и помогал выбраться из горящих комнат.

Глава региона вручил ему подарок, о котором мечтал парнишка, торт и корзину фруктов. Вадим Шумков также обратился с просьбой к МЧС – представить Михаила к награде.

Фото: правительство Курганской области

Фото: правительство Курганской области

Напомним, что накануне Нового года по традиции власти посещают с поздравлениями службы, которые будут нести дежурство в новогоднюю ночь - УВД, МЧС, скорую помощь.

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