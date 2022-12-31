Игроки БК «Челбаскет» в рамках благотворительной акции «Снеговики-добряки» подарили 12-летнему Диме велотренажер. Фото БК «Челбаскет»

Баскетбольный клуб «Челбаскет» принял участие в благотворительной акции «Снеговики-Добряки». Игроки команды Дмитрий Якунин и Никита Перцев исполнили мечту 12-летнего Димы Гагина, подарив мальчику велотренажер, который ему необходим для восстановления от болезней. Дима с полутора до трех лет не разговаривал из-за осложнений (бронхиальная астма), врачи выявили у него заболевание еще одно заболевание - аутизм. Но мальчик и его родители все делают для восстановления. Проходят курсы реабилитации со специалистами. Кроме того, мальчик занимается в музыкальной школе, поет, играет в спектаклях, его рисунки получают призы на различных конкурсах, он закончил телешколу. В своем письме Деду Морозу Дима попросил велотренажер, который поможет ему для восстановления и реабилитации. Эту новогоднюю мечту в рамках акции «Снеговики-добряки» исполнил «Челбаскет». Игроки клуба Дмитрий Якунин, Никита Перцев и маскот команды Леброша перед Новым годом подарили мальчику велотренажер. Ему, как замечают врачи, нужны качественные, регулярные тренировки.

В благодарность своим «снеговикам» Дима подарил рисунок и открытки, которые он сделал вместе со своей двухгодовалой сестренкой.

— Совсем другое чувство, когда тебе дарят, и когда ты сам даришь кому-то. Счастливее становишься, все-таки мы «снеговики-добряки». Детям, которые борются с тяжелыми заболеваниями хочу пожелать в первую очередь здоровья, сил и побольше хороших людей рядом. Мы в свою очередь будем стараться сделать жизни таких детей лучше, дарить им эмоции и подарки, — поделился впечатлениями Дмитрий Якунин. Кстати, участники системы клуба «Челбаскет» и талисман клуба Леброша уже в третий раз стали «Снеговиками-добряками». — «Победная Стая» регулярно участвует в благотворительных акциях и использует каждую возможность подарить чудо тем, кто так в нем нуждается. Так, 14 декабря генеральный директор «Челбаскета» Ольга Алейникова исполнила мечту маленькой Вероники. Ольга Дмитриевна на свои личные средства купила и подарила гитару в рамках акции «Лучший друг Деда Мороза», — рассказали в пресс-службе клуба.

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