Перед Новым годом в Челябинской области 68 человек заразились коронавирусом

Коронавирус продолжает атаковать.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Накануне Нового года коронавирусом в Челябинской области заразились 68 человек, из них трое – школьники. Данные озвучили в министерстве здравоохранения региона.
На сегодняшний день с заболеванием борются 938 пациентов. За сутки еще двое заболевших скончались, у них были сопутствующие заболевания.
Из больниц выписали 43 выздоровевших.
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