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НовостиЗдоровье31 декабря 2022 8:29

Перед Новым годом в Челябинской области 68 человек заразились коронавирусом

Среди заболевших есть дети
Сергей ГРУШАКОВ
Сергей ГРУШАКОВ
Коронавирус продолжает атаковать.

Коронавирус продолжает атаковать.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Накануне Нового года коронавирусом в Челябинской области заразились 68 человек, из них трое – школьники. Данные озвучили в министерстве здравоохранения региона.

На сегодняшний день с заболеванием борются 938 пациентов. За сутки еще двое заболевших скончались, у них были сопутствующие заболевания.

Из больниц выписали 43 выздоровевших.

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