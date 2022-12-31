Машину располовинило: на трассе Троицк-Челябинск произошла жуткая авария

Из-за аварии на трассе организовали реверсивное движение. Фото: читатель КП

В последний день уходящего года под Еманжелинском произошла страшная авария. На трассе Троицк-Челябинск недалеко от столицы региона столкнулись две иномарки. От удара серую Тойоту буквально располовинило: крыша оторвана, от передней части практически ничего не осталось.

Неподалеку в кювете черный кроссовер. У него раскурочило капот. Вдоль обочины лежат осколки ДТП - обшивки дверей, куски крыльев.

- Ехали в Челябинск. Торопились -- надо же стол еще накрыть. А тут угодили в затор. Полчаса простояли. Один на Рено не выдержал и поехал по обочине. Осуждаю, - делится очевидец Илья Правдин. - От увиденного мурашки. Картина жуткая, страшная. Наверняка есть погибшие. И еще под Новый год.

На трассе дежурят полицейские. Организовано реверсивное движение.

Как сообщили КП-Челябинск в пресс-службе ГУ МВД региона, авария произошла днем. За рулем Тойоты находился 29-летней водитель, а Киа Рио, управлял 32-летний мужчина.

Известно, что пострадали четыре человека – оба водителя и пассажиры из обеих машин. Информация о характере травм и состоянии уточняется. Устанавливаются причины аварии и виновник.

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