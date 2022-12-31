Жителей подъезда в Челябинске вторую неделю травят испарениями

Последствия коммунальной аварии решили не устранять. Фото: читатель КП-Челябинск

В Челябинске жильцы четырехэтажки вторую неделю задыхаются от испарений из подвала. Их жилье на Мебельной, 85 теперь напоминает истории из сказок - дверь в подъезд покрылась инеем, как в ледяной избушке, а в подъезде стоит пар и попавшие в него чувствуют себя ежиками в тумане. И обещания от управляющей компании тоже сказочные – воду из подвала никто не убирает.

- Из подвала очень сильно парит. Туда спускался рабочий, набрал полные сапоги воды, это значит, что ее уровень довольно высокий. И никто не собирается откачивать. Что-то ремонтировали на улице, а на нас всем наплевать, - делится житель второго подъезда.

По его словам, парит с неприятным запахом уже вторую неделю. В квартирах от этого началась сырость. Пожилым людям и детям тяжело дышать.

Дом обслуживает УК «Авилум». С 31 декабря по 8 января офис не работает. Жильцам остается надеяться только на аварийную службу, поскольку решить вопрос до праздников не удалось, и в новый год жильцы войдут со старыми коммунальными проблемами.

ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru