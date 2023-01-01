В Челябинской области 65 человек заболели коронавирусом на Новый год

За прошедшие сутки сделано 7190 ПЦР-тестов на ковид Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

65 южноуральцев заболели коронавирусом в канун Нового года. Из них трое школьников. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Челябинской области. Всего на лечении остаются 919 человек.

Для 84 человек выздоровление стало настоящим подарком к празднику. Еще одна хорошая новость: ни одного умершего за прошедшие сутки.

Всего с начала пандемии подтверждено 396 362 случая заболевания COVID-19. 385 932 человек смогли победить опасный вирус. пациента выздоровели и выписаны.

Чтобы не допустить новой волны коронавируса, врачи снова советуют прививаться. Напоминаем список пунктов вакцинации в Челябинске и Челябинской области.

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