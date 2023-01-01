Андрей Барышев: «Мы сильные, когда мы вместе!»

Экс-депутат Государственной Думы, лидер движения «Соцгород» Андрей Барышев родился и воспитывался во времена СССР. Каким для него запомнились эти годы, чем гордится, о чем сожалеет и на что надеется политик, общественник и меценат? Об этом Андрей Барышев рассказал накануне Нового года.

— Человеческая память так устроена, что вспоминается, прежде всего, хорошее. Мы жили в большой и дружной стране под названием СССР, вместе ее строили, вместе радовались успехам, которых достигали в различных областях, вместе осваивали космос и запускали спутник, вместе создавали атомные электростанции и занимались научными исследованиями и изобретениями. Вместе мы были очень сильными.

Армейская служба объединяла людей разных национальностей. У нас в роте были ребята из Казахстана, Белоруссии, Чечни, Украины, Прибалтики, Киргизии. Мы все дружили и были на равных.

А если вспомнить школьные годы, то многие, родившееся в СССР, знают, что такое КИД — Клуб интернациональной дружбы, куда входили школьники из разных республик и стран — мы с ними общались, переписывались, посылали друг другу бандероли с сувенирами…

Хорошее было время, но оно ушло безвозвратно. Как бы то ни было, я не сомневаюсь, что добро и справедливость восторжествует. А значит, наступит мир.

В новом, 2023-м году желаю всем здоровья, счастья и добрых перемен!