Четверо пострадавших в жуткой аварии на трассе Троицк-Челябинск попали в больницу

Иномарки превратились в груду металла Фото: ЧИТАТЕЛЬ "КП"

Все четверо пострадавших при столкновении Toyota и KIA под Еманжелинском госпитализированы. Об этом сообщили КП-Челябинск в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

В ДТП получили травмы 29-летней водитель и 28-летняя пассажирка Toyota, 32-летний водитель и 65-летняя пассажирка KIA.

По информации КП-Челябинск, водитель Toyota выехал на полосу встречного движения. Сейчас все обстоятельства аварии уточняются.

Страшная авария произошла в последний день уходящего года на трассе Троицк-Челябинск. Последствия аварии попали на видео: у японского автомобиля оторвана крыша, от передней части практически ничего не осталось. Черный кроссовер оказался в кювете: у него раскурочило капот. Вдоль обочины лежали обшивки дверей, куски крыльев.

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