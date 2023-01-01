Открыла окно без ручки: в Магнитогорске девочка выпала из окна четвертого этажа

Девочка смогла открыть окно хитрым способом Фото: Иван МАКЕЕВ

В Магнитогорске 7-летняя девочка выпала из окна 4 этажа дома по улице Советской. Все произошло 30 декабря. В квартире были сняты ручки с окон, девочка проявила «находчивость». Она, как родители открывают сворки и, когда взрослых не было рядом, решила сделать тоже самое.

В результате падения ребенка сотрясение мозга и закрытая черепно-мозговая травма.

Как уточнили КП-Челябинск в пресс-службе ГУ МВД п Челябинской области, семья благополучная, характеризуется положительно.

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