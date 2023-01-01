Реагировать незамедлительно: челябинские полицейские рассказали о работе в новогоднюю ночь

Фото: ГУ МВД по Челябинской области

Более 1 600 человек — полицейских, росгвардейцев, ЧОПовцев, дружинников и казаков следили за порядком в Челябинской области в ночь на 1 января. Перед заступлением на службу начальники территориальных ОВД провели инструктажи.

— Руководители предупредили подчиненных, что реагирование на поступающие обращения должно быть незамедлительным, к каждому обратившемуся относиться с вниманием, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области. — Полицейским напомнили о соблюдении мер личной безопасности, вежливом и корректном общении с гражданами.

Нарушений общественного порядка не допущено, сообщили в полицейском главке. Всего больше 18 тыс. южноуральцев и гостей региона приняли участие в новогодних гуляниях.

Как сообщала ранее «Комсомолка», полицейские дежурили в ледовом городке на площади Революции. У отдыхающих на входе проверяли сумки.

Кому еще пришлось работать в новогоднюю ночь, — читайте в нашем материале.

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