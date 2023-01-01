Праздновала с друзьями: в Миассе 12-летняя девочка выпала из окна в новогоднюю ночь

Обстоятельства случившегося выясняются Фото: Алексей БУЛАТОВ

В новогоднюю ночь в Миассе выпала из окна 12-летняя школьница. Информацию об этом подтвердили КП-Челябинск в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Девочка отмечала Новый год в компании друзей.

— Подросток на профилактическом учете не состоит, ранее в поле зрения органов внутренних дел не попадала. Семья благополучная, — сообщили в полицейском главке.

Подростка госпитализировали. Обстоятельства ЧП уточняются.

Ранее в Магнитогорске упала с четвертого этажа 7-летняя девочка. Ей удалось распахнуть окно, на котором не было ручек для открывания.

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