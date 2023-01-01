Мороз — не помеха: губернатор Алексей Текслер прогулялся по ледовому городку в первый день года

Фото: alexeytexlerofficial/t.me

Первый день нового года — ледовом городке. Такая традиция сложилась у губернатора Челябинской области Алексея Текслера. Глава региона поделился фото с площади Революции.

— Сегодня морозно, но для активного отдыха это не помеха. Детям очень нравится! — написал глава региона на своей странице в Telegram. — Всех с наступившим Новым годом и хороших праздничных дней!

Как рассказывала ранее «Комсомолка», ледовый городок не пустовал и в новогоднюю ночь. Кто вместо поедания салатов под бой предпочел активный отдых, — в нашем материале. Кстати, уже завтра ожидается потепление, но вместе с ним придут метели.

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