И тебя вылечат: как будут работать поликлиники Челябинска в новогодние праздники

Расписание работы нужных поликлиник смотрите на сайтах медучреждений Фото: Кирилл САДЫКОВ

У болезней не бывает выходных. Что делать, если обострилось хроническая болезнь, случилась травма или простуда?

— Больницы и поликлиники организовали график работы, который можно узнать на сайте нужного медучреждения, — сообщили в Минздраве Челябинской области.

Как и в обычные дни круглосуточно работает скорая. В ведомстве также назначили дежурных администраторов для контроля за обеспечением медпомощи южноуральцам.

— Но лучше всего, конечно, беречь себя и свое здоровье, — советуют в Минздраве.

Напомним, в выходные также можно привиться от коронавируса. Адреса и график работы пунктов вакцинации, — по ссылке.

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