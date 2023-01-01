Два жителя Челябинской области отдали «брокерам» свыше 1,2 млн рублей

«Брокеры» обещали большие деньги Фото: Евгения ГУСЕВА

Мошенники под видом брокеров обманули двух мужчин — жителя села Толсты Варненского района и жителя Златоуста — по похожим схемам.

В первом случае 51-летний мужчина увидел в интернете рекламу о выгодном инвестировании и заполнил анкету. Ему перезвонил «финансовый консультант».

— Для начала «будущий инвестор» перевел 43 тыс. собственных сбережений на указанный счет, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Затем, следуя указаниям мошенников, мужчина набрал кредитов и отправил им все деньги. Подвох обнаружился только при попытке обналичить доход. «Финансовые консультанты» тут же пропали. Итого, житель Варненского района отдал злоумышленникам более полумиллиона рублей.

Жителю Златоуста повезло еще меньше — он лишился почти 750 тыс. рублей. В течение декабря он вкладывал деньги, как ему казалось, в прибыльный проект. Однако получить обратно вложения ему не удалось.

По обоим случаям возбуждены уголовные дела о мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ).

Телефонные мошенники в Челябинской области сегодня используют порядка 10-15 схем отъема денег. Они модифицируются, подстраиваются под текущую ситуацию в экономике, политике, мире. В последнее время в регионе появились три новые схемы мошенничества.

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