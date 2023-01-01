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НовостиПроисшествия1 января 2023 13:16

«1 января у всех разное»: в Каслях сгорел частный дом

Днем 1 января в Каслях Челябинской области сгорел частный дом
Ирина ФАДЮШИНА
Ирина ФАДЮШИНА
Кадр с видео: Районная газета "КРАСНОЕ ЗНАМЯ"/vk.com

Кадр с видео: Районная газета "КРАСНОЕ ЗНАМЯ"/vk.com

Днем 1 января в Каслях сгорел частный дом. Видео с места ЧП опубликовала районная газета «Красное знамя».

— Друзья, 1 января у всех разное… — пишет издание.

В пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области информацию о пожаре подтвердили.

— Сообщение о пожаре поступило по системе «112» в 14:16. По предварительным данным, пострадавших нет, — рассказали в ведомстве.

Накануне в Кунашаке из-за замкнувшей гирлянды погибла женщина. Еще одного пострадавшего чудом успели вытащить из квартиры.

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