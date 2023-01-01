Водитель и пассажирка погибли в лобовом ДТП с большегрузом на М-5 в Челябинской области

Фото: ГИБДД по Челябинской области

Вечером 1 января на трассе М-5 в Катав-Ивановском районе произошло смертельное ДТП. 59-летний водитель Kia Optima во время обгона выехал на встречную полосу, что запрещено на данном участке, и столкнулся с грузовиком Volvo.

— В результате происшествия водитель и 59-летняя пассажирка скончались на месте происшествия, — сообщили в ГИБДД по Челябинской области.

Обновлено. Как рассказали в поисково-спасательной службе погибшие оказались заблокированы в искореженной машине:

— При помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента погибших деблокировали и передали сотрудникам полиции.

Затруднений движения на данном участке нет. Сотрудникам ГИБДД предстоит установить все обстоятельства случившегося.

В результате удара в салоне КИА Оптима погибли и оказались заблокированы водитель и пассажирка. При помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента погибших деблокировали и передали сотрудникам полиции.

Напомним, накануне на трассе Троицк-Челябинск столкнулись Toyota и KIA. Четверо пострадавших госпитализированы.

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