Водитель и пассажирка погибли в лобовом ДТП с большегрузом на М-5 в Челябинской области

Фото: ГИБДД по Челябинской области
Вечером 1 января на трассе М-5 в Катав-Ивановском районе произошло смертельное ДТП. 59-летний водитель Kia Optima во время обгона выехал на встречную полосу, что запрещено на данном участке, и столкнулся с грузовиком Volvo.
— В результате происшествия водитель и 59-летняя пассажирка скончались на месте происшествия, — сообщили в ГИБДД по Челябинской области.
Обновлено. Как рассказали в поисково-спасательной службе погибшие оказались заблокированы в искореженной машине:
— При помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента погибших деблокировали и передали сотрудникам полиции.
Затруднений движения на данном участке нет. Сотрудникам ГИБДД предстоит установить все обстоятельства случившегося.
В результате удара в салоне КИА Оптима погибли и оказались заблокированы водитель и пассажирка. При помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента погибших деблокировали и передали сотрудникам полиции.
Напомним, накануне на трассе Троицк-Челябинск столкнулись Toyota и KIA. Четверо пострадавших госпитализированы.
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