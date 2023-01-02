В Копейске из-за пожара в девятиэтажке эвакуировали 35 человек

На пятом этаже дома загорелась комната и коридор. Фото: Подслушано Копейск / Vk.com

В Копейске поздним вечером 1 января произошел пожар в девятиэтажном жилом доме на проспекте Ильича, 18. Прибывшие на место огнеборцы эвакуировали 45 человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

— Вызов поступил в 23:30. Пожар произошел на пятом этаже – горела комната и коридор, около 15 квадратных метров. Прибывшие спасатели эвакуировали 35 взрослых и 10 детей, — рассказали в чрезвычайном ведомстве.

Погибших и пострадавших нет. Сейчас выясняются причины пожара.

Это не первое крупное ЧП, которое произошло в Челябинской области во время новогодних каникул. Ранее в селе Кунашак вспыхнувшая гирлянда спровоцировала пожар – в результате инцидента погибла 36-летняя женщина-инвалид.

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